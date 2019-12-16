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Yemin töreni sırasında evlenme teklif etti! Duygusal anlar

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Çorum'lu Anıl Cafer Aralık, bedelli olarak vatani görevini yaptığı Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni sırasında kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulundu. İşte o duygusal anlar...

26 yaşındaki Çorum'lu Anıl Cafer Aralık, bedelli olarak vatani görevini yaptığı Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni sırasında kız arkadaşı Bilay Çınar'a sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden genç kız, gözyaşlarını tutamadı.

'KOMUTANIM BİR MARUZATIM VAR'

İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Muhafız Bölüğü'ndeki törende komutanına tekmil veren asker Anıl Cafer Aralık, “Komutanım bir maruzatım var” diyerek, sıralarda oturan kız arkadaşı Bilay Çınar'a döndü, "İyi günde, kötü günde hastalıkta ve sağlıkta, darlıkta ve yoklukta" dizelerini sıraladı.
Asker arkadaşlarının koro halinde tekrarladığı dizelerin ardından kız arkadaşına Türk bayrağı hediye eden asker, diz çökerek 'benimle evlenir misin' dedi. Gözyaşlarını tutamayan genç kız teklifi kabul etti. Kız arkadaşına yüzük takan asker, salondakiler tarafından alkışlandı.

'GÖRÜR GÖRMEZ AŞIK OLDUM'

Anıl Cafer Aralık, Bilay Çınar'la bir düğünde tanıştıklarını belirterek, "Görür görmez aşık oldum. Daha sonra büyüklerimiz araya girdi.

Aileler tanıştı ve kısa sürede büyük bir aşk doğdu. Ben bedelli er olarak vatani görevimi yerine getirdim. Yemin töreni olduğu gün komutanlarıma evlenme teklifi edeceğimi söyledim. Anlaşıyla karşıladılar ve evlenme teklifimi böylece birliğimde yapmış oldum” dedi. Bilay Çınar da "Uzun süreli ayrılığın ardından yemin törenine gitmiştim. Zaten çok heyecanlıydım. Bana bu sürprizi yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Bütün sevenlerin mutlu olmasını istiyorum” diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
paralı asker 20 gün bu arada şov yapmış
UTANMADANDA ASKERLİK YAPTIM DİYECEK HAA...?!!!..İSRAİL KADAR OLAMIYORUZ...KADINLAR BİLE ASKERLİK YAPIYOR...?!!!..
hayır anlayamadığım sen orta çağ şövalyesi misin?nedir bu diz çökme manyaklığı anlamadım.garip olan bir diğer şey bu tip diz çökme manyaklığı ile boşanma oranları doğru orantılı sanki...çok çabuk tüketiyoruz birşeyleri.milet te hayran hayran bakıyor:))
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