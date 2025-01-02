Yengesiyle evlenmişti! Uzak Şehir'in başrolü Ozan Akbaba 'engelliyorum' diyerek açıkladı! Ünlü oyuncu bu sefer kızdı...

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı dizisi ‘Uzak Şehir’ dizisi kadrosu ve hikayesiyle merakla bekleniyordu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolü paylaştığı dizi seyirci tarafından çok sevildi.

Her geçen hafta reytinglerde yükselmeye devam ederken başrol oyuncusu Ozan Akbaba zaman zaman da gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde kendisine yapılan bir photoshop nedeniyle sinirlenmişti.

"DİZİYİ BALTALAMAYIN" DİYEREK KIZDI!

Şimdi ise ünlü oyuncu yaptığı paylaşımla gündem oldu. Akbaba, diziyle ilgili spoiler veren hesapları tek tek engellediğini söyledi ve 'Diziyi baltalamayın' diyerek sert sözlerle uyardı.