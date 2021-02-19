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Yeni Adana Stadyumu'nu Marco Paixao açtı!

19.02.2021 21:02 | Son Güncelleme:
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Yeni Adana Stadyumu'nu Marco Paixao açtı!

TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesinde Altay, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti ve Yeni Adana Stadyumu'ndaki ilk maçın kazananı oldu.

TFF 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Altay'ı konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Altay'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuç, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ilk maçın skoru olarak tarihe geçti.

Altay'a galibiyeti getiren golleri 3. ve 5. dakikalarda Marco Paixao attı. Adana Demirspor'un tek sayısını ise 83. dakikada Semih Güler kaydetti.

Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz, 66. dakikada bir penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Altay son 3 maçta 2. galibityetini aldı ve puanını 38'e yükselterek 5. sıraya yükseldi. 2 haftadır galibiyet alamayan Adana Demirspor ise 38 puanla 4. sırada yer aldı.

Altay, gelecek hafta Altınordu'yu konuk edecek. Adana Demirspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

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