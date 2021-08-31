YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yeni adli yıl başlıyor

Yeni adli yıl başlıyor

31.08.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay Başkanlığınca, yarın başlayacak yeni adli yıl dolayısıyla Yargıtay'ın yapımı tamamlanan yeni binasında tören düzenlenecek

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi, 2021-2022 adli yılı yarın başlıyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.

Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtayda da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.

Adli tatilin sona ermesinin ardından 2021-2022 adli yılı yarın törenle başlayacak.

- Yargıtayın yeni hizmet binasının açılışı yapılacak

Yargıtay Başkanlığınca yeni adli yıl dolayısıyla yarın 2021-2022 adli yıl açılış töreni düzenlenecek. Yargıtay Başkanlığının yapımı tamamlanan yeni hizmet binasının açılışının da yapılacağı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Törende, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu birer konuşma yapacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
Çarpıcı iddia: BioNTech aşısı olan kadın öldüÇarpıcı iddia: BioNTech aşısı olan kadın öldü
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Tekirdağ'daMilli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Tekirdağ'da

Ankara Namaz Vakitleri 31 Ağustos Salı

İmsak
04:40
Sabah
06:08
Öğle
12:54
İkindi
16:34
Akşam
19:30
Yatsı
20:52

Ankara Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Salı

Adil Eczanesi
Cankaya
Aslan Eczanesi
Cankaya
Bahçelievler Eczanesi
Cankaya
Berin Eczanesi
Cankaya
Bülten Eczanesi
Cankaya
Didim Eczanesi
Cankaya
Evren Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.