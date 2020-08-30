YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Yeni Bilecik Devlet Hastanesinde geri sayım başladı

Yeni Bilecik Devlet Hastanesinde geri sayım başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 30.08.2020 08:56 | Son Güncelleme

Bilecik’te 2017 yılının Nisan ayında temeli atılan yeni Bilecik Devlet Hastanesinin Eylül ayı içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.Bilecik Valisi Bilal Şentürk hizmete sunulmasında son aşamaya gelinen Bilecik Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.

Bilecik’te 2017 yılının Nisan ayında temeli atılan yeni Bilecik Devlet Hastanesinin Eylül ayı içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk hizmete sunulmasında son aşamaya gelinen Bilecik Devlet Hastanesinde incelemede bulundu. Beraberinde Milletvekili Selim Yağcı, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ile müdür yardımcıları, Başhekim Erhan Arıkan ve yüklenici firma yetkilileriyle birlikte başta poliklinikler olmak üzere tüm servisleri gezen Vali Şentürk, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yoğun bir yapılaşma ve dayanışma sonucunda teknolojinin son imkanlarıyla donatılmış 250 yatak kapasiteli devlet hastanesinin vatandaşın istifadesine sunulacak hale getirildiğini ifade eden Vali Şentürk, şunları kaydetti:
"Taşıma ve temizleme çalışmaları devam ediyor. Çevre düzenlemeleri büyük ölçüde tamamlandı. Başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok detaylı bir çalışma olduğuna biz şahidiz, yani buranın inşaat sürecinden donanıma kadar her nokta da sağlık müdürlüğümüzün koordinesinde sağlık ekibi bizzat müdahil oldu. İnsanların istifadesine kolay sunulabilir hale getirilebilmesi noktasında gayretli çalışmalarıyla son haline geldi. Hastanenin lokasyonu son derece önemli bir noktada. İnşallah hasta olmayız, ihtiyaç duymayız ama ihtiyaç duyarsak hakikaten devletimizin sağlık alanında da en güzel hizmetlerini burada alabilecekleri bir ortam oluşmuş oldu."
Öte yandan, hastanenin Eylül ayı içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resim yarışmasında kazananlar belli oldu
‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resim yarışmasında kazananlar belli oldu
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı

Bilecik Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:50
Sabah
06:19
Öğle
13:06
İkindi
16:46
Akşam
19:43
Yatsı
21:06

Bilecik Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Yeni Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Nikah kıyan çiftlere belediyeden canlı müzik sürprizi
Nikah kıyan çiftlere belediyeden canlı müzik sürprizi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
"Bozüyük Mercimekli Mantısı" coğrafi işaretli ürün oldu
"Bozüyük Mercimekli Mantısı" coğrafi işaretli ürün oldu
Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören
Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.