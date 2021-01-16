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Yeni binasına taşınan ilçe müftülüğüne hayırlı olsun ziyaretinde bulundular

16.01.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Yeni binasına taşınan ilçe müftülüğüne hayırlı olsun ziyaretinde bulundular

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde yeni binasına taşınan ilçe müftülüğüne, Söğüt ve Gölpazarı ilçe müftülerince hayırlı olsun ziyareti yapıldı.Söğüt Müftüsü Muharrem İslamoğlu ve Gölpazarı Müftüsü İbrahim Köç Bozüyük Müftüsü Mustafa Topal’ı makamında ziyaret ederek yeni bağımsız binalarının hayırlı olması temennisinde bulundular.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde yeni binasına taşınan ilçe müftülüğüne, Söğüt ve Gölpazarı ilçe müftülerince hayırlı olsun ziyareti yapıldı.
Söğüt Müftüsü Muharrem İslamoğlu ve Gölpazarı Müftüsü İbrahim Köç Bozüyük Müftüsü Mustafa Topal’ı makamında ziyaret ederek yeni bağımsız binalarının hayırlı olması temennisinde bulundular. Müftü Mustafa Topal’da her iki ilçe müftüsüne de ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek yeni müftülük binasının tahsisi konusunda bilgiler verdi. Ziyaret Müftülük binasının gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.

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