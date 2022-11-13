Yeni boşanmıştı! Tuğba Özerk'ten flaş evlilik açıklaması

Şarkıcı Tuğba Özerk, geçen yıl 30 Haziran'da evlendiği iş insanı Gökmen Tanaçar ile boşandı. Mahkeme, tarafların anlaşmalı şekilde boşanmak için mahkemeye başvurduklarını belirtti. 5 dakika süren duruşma sonunda tarafların boşanmalarına karar verildi.

Boşanma sonrası işlerine ağırlık veren Tuğba Özerk evlilik açıklamasıyla dikkat çekti.

Özerk, “İşimi çok seviyorum. İşimde olmak bana en büyük mutluluğu veriyor. Daha mutlu olduğum bir yer yok. Dolayısıyla artık evlenmeyeceğim ben. Artık evlenmeyi düşünmüyorum. Bu işleri yapamadık. Daha doğrusu bizim meslekte hanımefendilerin evli kalmaları pek olmuyor galiba, daha zor olduğunu düşünüyorum. Ben çok mutluyum. Herkes mutlu olsun” dedi. (SnobMagazin)