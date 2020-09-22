Yeni Citroen C3 satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Citroen Türkiye, markanın tüm dünyada en çok satan modeli olan C3'ün yeni neslini satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üçüncü nesil C3, 2016 yılından bu yana gerçekleştirmiş olduğu 850 bin adetlik satış performansıyla başlı başına bir başarı hikayesi yazmıştı.

Yeni Citroen C3 modern ve gösterişli bir görünüme sahip. Renkli bir kişilik ve benzersiz konfor seviyesi ile sınıfındaki diğer otomobillerden ayrışıyor.

Yeni konsept otomobillerden ilham alınan ve yeni LED farlarla desteklenen ve tamamen yeni Citroen kimliğini yansıtan karakterli bir ön görünümü beraberinde getirirken; zengin dış görünüm kombinasyonu, üç yeni tavan dekoru, yeni alaşım jantı ve ikisi de yeni olmak üzere iki farklı iç ambiyans alternatifi ile yeni Citroen C3 son derece zengin bir özelleştirme ve kişiselleştirme potansiyeli sunuyor.

Markanın yeni görsel imzası niteliğinde olan yeni Airbump tasarımları modern ve çekici bir görünüme sahip.

Daha çok üst segmentlerde kullanıma sunulan yeni Advanced Comfort koltuklar tamamen yeni bir araç içi konfor deneyimi sunarken, 12 farklı ileri sürüş destek sistemi, yedi inç dokunmatik ekranı ve akıllı telefon ekran yansıtması için Mirror Screen de dahil olmak üzere birçok internet bağlantılı hizmet gibi özellikler günlük hayatı kolaylaştırıyor ve benzersiz bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor.