Yeni Citroen C5 Aircross daha iddialı ve prestijli tasarımla geliyor

İSTANBUL (AA) - Citroen'in tanıtıldığı ilk günden beri sunduğu konfor özellikleriyle öne çıkan modeli C5 Aircross, yenilenerek daha güçlü ve daha dikkati çekici bir görünümle yollara çıkıyor.

Citroen açıklamasına göre, Citroen C5 Aircross, ilk olarak tanıtıldığı 2018 yılından günümüze 260 binin üzerinde global satış başarısıyla olduğu kadar iç mekan genişliği, modülerliği ve hepsinden önemlisi, sınıfında rakipsiz konfor seviyesiyle son derece rekabetçi kompakt SUV segmentinde öne çıktı. Yeni C5 Aircross ise sınıfına yön vermeye devam ederken, çok daha konforlu bir sürüş deneyimi ve fonksiyonel iç mekan deneyimi yaşatıyor.

Yeni C5 Aircross, ön tasarımındaki yeni çizgilerle markanın güncel tasarım dilini başarıyla yansıtıyor. Dikey tasarım detayları aracın modern görünümünü kuvvetlendirirken, genişlik algısını da artırıyor. LED teknolojili stoplar, piyano tuşu tasarımıyla 3 boyutlu görünüm etkisini güçlendiriyor. Bunun yanında yeni 18 inç elmas kesimli alaşım jantlar aracın her yol koşuluyla başa çıkabilecek güçlü SUV duruşuna katkı sağlıyor.

- Daha konforlu ve teknolojik iç mekan

Dış tasarımı daha prestijli ve çekici hale getirme hamlesinin ardından, yeni C5 Aircross’un iç tasarımına da daha dinamik ve rafine bir görünüm kazandırıldı. C5 Aircross, ön konsol üzerinde süzülüyor gibi görünen ve daha modern bir yolcu kabini görünümü sağlayan 10 inçlik yeni bir dokunmatik ekranla donatılıyor. Ayrıca tamamen kişiselleştirilebilir 12,3 inçlik dijital ekran; navigasyon haritası, aktif sürüş destek sistemleri gibi tüm temel ve kişiselleştirilebilir bilgileri doğrudan sürücünün görüş alanına getiriyor ve sürüş güvenliğini destekliyor.

C5 Aircross, C4 ve C5 X ile kullanıma sunulan yeni nesil Citroen Advanced Comfort koltuklarla konforu en üst seviyeye çıkarıyor. Sürücü ve ön yolcu tarafında sunulan ısıtma ve masaj işlevleri, lüks algısının sınıf standartlarının üzerinde yaşanmasını sağlıyor.

- Daha şık ve zengin kişiselleştirme seçenekleri

C-SUV segmenti müşterilerinin beklentilerini karşılamak için yeni C5 Aircross’da özel kişiselleştirme çözümleri sunuluyor. C5 Aircross, dış ortam ışığına bağlı olarak koyu maviden siyaha dönen yeni tutulma mavisi rengi dışında kutup beyazı, sedefli beyaz, inci siyah, platin gri, çelik gri olmak üzere farklı gövde renkleriyle zengin bir tercih listesine sahip. Yeni renkler, ön hava girişlerinde ve Airbump'ta da uygulanıyor.

- Sürüş konforunda üst düzey standartlar

Konfor özellikleriyle Citroen DNA'sının seçkin bir temsilcisi olan yeni C5 Aircross, segmentinin öne çıkan özelliklerini koruyarak, konfor ve kullanım kolaylığına odaklanan özel bir deneyim sunuyor. Citroen'e özel Progressive Hydraulic Cushions süspansiyon, yol bozukluklarını özenle filtreliyor ve gerçek "uçan halı" etkisi ile yolcuların mutlak konfor içinde seyahat etmelerini sağlıyor. C5 Aircross, segmentte üç bağımsız kızaklı, katlanabilir ve geriye yatırılabilir arka koltuk sunan tek SUV olarak kullanıcılara gelişmiş bir işlevsellik ve modülerlik deneyimi yaşatıyor. Ayrıca araç içindeki koza etkisini güçlendiren akustik lamine ön cam gibi çözümlerle ses yalıtımına da ekstra özen gösterilmesi ön plana çıkıyor.

- Gelişmiş teknolojilerle güvenli yolculuk

C5 Aircross, yolcularının konfor ve güvenliğini iyileştirmek için birçok yeni nesil teknoloji sunuyor.

Yeni C5 Aircross, dur-kalk işlevine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi ve Aktif Şeritten Çıkma Uyarısı sistemini birleştiren 2. Seviye otonom sürüş sistemi Otoyol Sürüş Yardımcısı dahil olmak üzere kompakt SUV segmentinde sunulan 20 öncü sürüş destek sistemini bünyesinde barındırıyor.

