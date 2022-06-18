Yeni Citroen C5 Aircross SUV Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Yeni Citroen C5 Aircross SUV, haziran ayından itibaren Türkiye'de biri benzinli olmak üzere 2 ayrı motor seçeneği, 3 ayrı donanım seçeneği ve 869 bin TL'den başlayan fiyatlarla tutkunlarıyla buluşuyor.

Citroen açıklamasına göre, Citroen C5 Aircross SUV yollara çıktığı ilk günden bu yana 85 ülkede satışa sunulurken, 245 bini Avrupa'da olmak üzere 325 bin adedin üzerinde satış başarısı yakaladı. Türkiye'de de son 3 yılda 16 binin üzerinde kişinin tercih ettiği Citroen C5 Aircross SUV, gerçekleşen kapsamlı makyajlandırmadan sonra iddiasını daha da güçlendirdi.

130 HP gücündeki tutumluluk ustası 1.5 litrelik BlueHDi dizel ve performans ile düşük yakıt tüketimini bir arada sunan 180 HP’lik 1.6 litrelik PureTech motor seçenekleriyle satışa sunulan yeni Citroën C5 Aircross SUV’un her iki motor seçeneğinde de EAT8 8 ileri otomatik şanzıman standart olarak bulunuyor.

Yeni Citroën C5 Aircross SUV, lansmana özel 869 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye yollarında yerini alıyor.

Daha modern ve güçlü bir tasarıma kavuşan yeni C5 Aircross SUV, yuvarlatılmış hatların yerini daha keskin hatlara bırakan Citroen'in yeni tasarım dilini benimsiyor. Yeni C5 Aircross SUV, gündüz sürüş farlarından ayrılan yeni marka logosuyla da dikkati çekiyor. Yeni C5 Aircross SUV, logonun bir krom şerit aracılığıyla gündüz sürüş farlarına kadar uzandığı ürün gamındaki diğer modellerden ayrışıyor.

Yeni Citroen, kimliğinin karakteristik özelliği olan V şeklindeki LED gündüz sürüş farları piyano tuşu tasarımına sahip. Böylece ön farlara yüksek teknoloji ve daha derin görünümlü bir 3-Boyut efekti kazandırılıyor. Ayrıca, LED Vision farlar artık daha belirgin ve koyu arka planıyla aracın güçlü duruşuna katkı sağlıyor.

Izgaranın altındaki hava girişinin yeni tasarımı, yeni C5 Aircross SUV'un ön cephesini görsel olarak genişletiyor ve ona daha güçlü bir duruş kazandırıyor. İşlevsel hava kanalları, aerodinamiğin iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Parlak siyah ve koyu krom gibi parlak veya sedefli tonlarla süslenen hava kanalları, aracın premium imajına katkıda bulunuyor.

Merkezi ana hava girişi de yeni C4 modeline benzer keskin hatlarla daha dinamik ve şık bir görünüm sergiliyor. Ön tampon alt koruması ön cepheyi daha dinamik hale getirerek kalite algısını ve prestiji arttırıyor. Bunun yanında donanım seviyesine bağlı olarak parlak siyah veya parlak alüminyum olmak üzere son derece kaliteli farklı malzeme sunuluyor.

- Zengin ve şık kişiselleştirme seçenekleri

C-SUV segmenti müşterilerinin beklentilerini karşılamak ve aracın sınıf atlama stratejisini güçlendirmek için yeni C5 Aircross SUV için çok özel kişiselleştirme çözümleri sunuluyor.

Yeni C5 Aircross SUV, dış ortam ışığına bağlı olarak koyu maviden siyaha dönen derin ve şık bir mavi olan yeni gece mavisi dışında metalik beyaz, sedefli beyaz, siyah, platin gri, çelik gri olmak üzere farklı gövde renkleriyle sunuluyor.

Parlak siyah, koyu krom ve enerjik mavi olmak üzere yeni C5 Aircross SUV’un SUV karakterini ve şıklığını vurgulayan 3 yeni renk paketi bulunuyor. Ayrıca, Feel Bold donanım seviyesinden itibaren sunulan çift renkli siyah tavan ve siyah tavan rayları aracın şıklığını güçlendiriyor.

Dış tasarımı daha lüks ve çekici hale getirme hamlesinin ardından yeni C5 Aircross SUV'un iç tasarımına da daha dinamik ve rafine bir görünüm kazandırıldı. Yola hakim yüksek sürüş pozisyonu, kalite algısı iyileştirilen malzemeler kadar ergonomik ve pratik arayüzler yeni Citroën C5 Aircross SUV'u rakiplerinden ayırıyor.

Yeni C5 Aircross SUV, ön konsol üzerinde süzülüyor gibi görünen ve daha modern bir yolcu kabini görünümü sağlayan 10 inçlik yeni bir dokunmatik ekranla donatılıyor. Bu yeni ve daha büyük ekran, iklimlendirme kumandalarına doğrudan erişim işlevi ve daha okunaklı yapısıyla kullanım kolaylığını iyileştiriyor.

Havalandırma ızgaraları artık ekranın altında yer alırken, keskin ve yatay bir tasarımla modernize edildi. Ayrıca, tamamen kişiselleştirilebilir 12,3 inçlik dijital gösterge paneli; navigasyon haritası, aktif sürüş destek sistemleri gibi tüm temel ve kişiselleştirilebilir bilgileri doğrudan sürücünün görüş alanına getirip sürüş güvenliğini destekliyor.

- Gelişmiş araç içi konfor özellikleri

Konfor özellikleriyle Citroen DNA'sının seçkin bir temsilcisi olan yeni C5 Aircross SUV, konfor, huzur ve kullanım kolaylığına odaklanan özel bir deneyim sunuyor.

Citroen'e özel Progressive Hydraulic Cushions süspansiyon, yol bozukluklarını özenle filtreliyor ve gerçek "uçan halı" etkisi ile yolcuların mutlak konfor içinde seyahat etmelerini sağlıyor.

Yeni C5 Aircross SUV, segmentte üç bağımsız kızaklı, katlanabilir ve geriye yatırılabilir arka koltuk sunan tek SUV olarak kullanıcılara gerçek bir SUV'da gelişmiş bir işlevsellik ve modülerlik seviyesi sunuyor. 580 litre ile 720 litre arasında olan bagaj hacmi de bu segment için bir rekor olurken, geniş ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı başarıyor. Ayrıca, araç içindeki koza etkisini güçlendiren akustik lamine ön cam gibi çözümlerle ses yalıtımına da ekstra özen gösterildi.

Yeni C5 Aircross SUV, yolcularının konfor ve güvenliğini iyileştirmek için birçok yeni nesil teknoloji sunuyor. Yeni C5 Aircross SUV kullanıcıları; dur-kalk işlevine sahip uyarlanabilir hız sabitleme sistemi ve aktif şerit takip sistemini birleştiren 2. seviye otonom sürüş sistemi otoyol sürüş destek sistemi dahil olmak üzere öncü sürüş destek sisteminden yararlanıyor.

