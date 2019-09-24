Yeni Çorumspor 0 - 1 Kasımpaşa (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kasımpaşa, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Yeni Çorumspor'u 1-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Kasımpaşa, ligde aldığı ilk galibiyetin ardından kupada da tur atlayarak moral buldu. Lacivert-beyazlılar, 3. turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda eşleştiği Yeni Çorumspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tura yükselen ilk takım oldu.

GOL ÖZGÜR ÇEK'TEN

Kasımpaşa’ya galibiyeti ve aynı zamanda turu getiren golü Özgür Çek kaydetti. Lacivert-beyazlıların 59. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviren Çek, galibiyeti takımına getiren isim olmuş oldu. Özgür, kaydettiği gol ile bu sezon ilke kez resmi müsabakada rakip fileleri havalandırmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

59. dakikada konuk ekip Kasımpaşa penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Çağatay Kurukalıp'ın rakibiyle mücadelesinde yerde kalması üzerine, hakem penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Özgür Çek, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

86. dakikada gelişen Yeni Çorumspor atağında Kıvanç Kaya, sağ taraftan yapılan ortada meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.