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Yeni Çorumspor 0 - 1 Kasımpaşa (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 24.09.2019 15:32 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme maçında deplasmanda karşılaştığı Yeni Çorumspor’u 1-0’lık skorla mağlup ederek, 4. tura yükseldi.

Yeni Çorumspor 0 - 1 Kasımpaşa (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kasımpaşa, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Yeni Çorumspor'u 1-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Kasımpaşa, ligde aldığı ilk galibiyetin ardından kupada da tur atlayarak moral buldu. Lacivert-beyazlılar, 3. turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda eşleştiği Yeni Çorumspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tura yükselen ilk takım oldu.

GOL ÖZGÜR ÇEK'TEN

Kasımpaşa’ya galibiyeti ve aynı zamanda turu getiren golü Özgür Çek kaydetti. Lacivert-beyazlıların 59. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviren Çek, galibiyeti takımına getiren isim olmuş oldu. Özgür, kaydettiği gol ile bu sezon ilke kez resmi müsabakada rakip fileleri havalandırmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

59. dakikada konuk ekip Kasımpaşa penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Çağatay Kurukalıp'ın rakibiyle mücadelesinde yerde kalması üzerine, hakem penaltı noktasını gösterdi.
60. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Özgür Çek, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
86. dakikada gelişen Yeni Çorumspor atağında Kıvanç Kaya, sağ taraftan yapılan ortada meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Kasımpaşa, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını 4. tura yazdırdı.

Stat: Dr. Turhan Kılıççıoğlu
Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavellioğlu, Anıl Usta
Yeni Çorumspor: Onur Tekin, Mert Ilıman, Osman Bodur, Kerem Pala, Kıvanç Kaya, Batuhan Demirel (Dk. 63 Oğuz Mataracı), Muhammed Çoban, Eren Tokat (Dk. 72 Mert Güney), Ertuğrul Sancaktutan, Murathan Buruş (Dk. 62 Mikail Albayrak), Muhammed Rıdvan Özdemir
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Uğurcan Yazğılı, Heintz, Mustafa Pektemek (Dk. 62 Thiam), Veigneau, Çağatay Kurukalıp, Fernandes, Özgür Çek, Emirhan Nevzat Aydın (Dk. 72 Furkan Çetinkaya), Azad Toptik (Dk. 81 Batuhan Dıraga), Veysel Sarı
Gol: Dk. 60 Özgür Çek (penaltıdan) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 17 Ertuğrul Sancaktutan, Dk. 59 Murathan Buruş (Yeni Çorumspor), Dk. 31 Heintz, Dk. 42 Emirhan Nevzat Aydın, Dk. 65 Uğurcan Yazğılı, Dk. 90+2 Çağatay Kurukalıp (Kasımpaşa)

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Kasımpaşa Yeni Çorumspor Ziraat Türkiye Kupası

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