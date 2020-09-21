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Yeni doğum yapan Ebru Şancı: Cildime kendi sütümü sürüyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

Eski manken Ebru Şancı oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına aldıktan sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ebru Şancı sütünü yüzüne sürdüğünü söyleyerek güzel cildinin sırrını verdi.

Yeni doğum yapan Ebru Şancı: Cildime kendi sütümü sürüyorum

Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikiz bebekleri olan Ebru Şancı, oğlu Kürşad Fırat'ı geçtiğimiz günlerde kucağına aldı.

36 yaşındaki Şancı, doğum sonrası bebeği ve ikizleriyle sık sık paylaşım yapıyor. Zaman zaman kocasını paylaşıp yaptığı yorumlarla gündeme gelen Ebru Şancı kendisine takipçilerinden gelen bir soruya yanıt verdi.

Ekran Alıntısı

Şancı cildinin güzelliğinin sırrını verdi. Şancı açıklamasında "Hep soruyorsunuz tam samimiyetimle söyleyeceğim belki bilen vardır yapan da vardır. Kendi sütümü sürüyorum yüzüme tonik niyetine. Buzdolabına koyuyorum bazen sabah bazen akşam siliyorum. Patentini almayı düşünüyorum. Cildim gördüğünüz gibi kaymak gibi" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
her gün kadının aynı görseliyle neden haber yapılır bunu anlamadım kadın fotoda ne yapıyor onusa hiç anlamadım
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