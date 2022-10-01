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Yeni DS 4 Türkiye'de

01.10.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DS Automobiles Genel Müdürü Selim Eskinazi: - "DS 9 ve DS 7’ye ek olarak Türkiye pazarına sunduğumuz DS 4 ile markamızın her alanda etkinliğini artırmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - DS 4, Türkiye’ye ilk etapta TROCADERO donanım versiyonu ve BlueHDi 130 motorla 1 milyon 80 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, yeni modelleriyle premium otomobil dünyasındaki konumunu kuvvetlendirmeyi sürdürüyor.

Dünya çapında premium segmentteki pazar payını artırmaya devam eden DS Automobiles, yeni DS 4 ile gelişimine hız katıyor. Dünyaca tanınmış uzmanlığın verdiği güvenden güç alan yeni kompakt premium DS 4, Türkiye’de ilk etapta TROCADERO versiyonu ve BlueHDi 130 motoru ile 1 milyon 80 bin 600 TL’den başlayan fiyatla satılmaya başlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Genel Müdürü Selim Eskinazi, Festival Automobile International tarafından en güzel otomobil ödülüne layık görülen yeni DS 4 için teknik platformun üzerine yapılabilecek en güzel tasarımlardan birine imza atılmasının hedeflendiğini belirterek şunları kaydetti:

"DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden ilham alınarak oluşturulan yeni DS 4, ana hatlarıyla atletik, oldukça kaslı, kompakt ve büyük jantlarıyla da hem aerodinamik, hem etkili ve hem de karizmatik bir otomobil oldu. Premium kompakt segmentin ana hatlarını yeniden belirlemek için; modern ve çekici SUV Coupe ile geleneksel kompakt hatchback harmonisi yakalandı. DS 9 ve DS 7’ye ek olarak Türkiye pazarına sunduğumuz DS 4 ile markamızın her alanda etkinliğini artırmayı hedefliyoruz.”

- Modern SUV Coupe ile kompakt hatchback bir arada

DS 4, kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Boyutlarıyla da bunu kanıtlıyor; 1,83 metrelik genişliği ve 20 inçe kadar hafif alaşım jant seçeneklerine sahip 720 mm’lik büyük tekerlekleri ile, kompakt 4,40 metrelik uzunluğu ve 1,47 metrelik yüksekliği otomobile etkileyici bir görünüm katıyor.

Dış tasarımı tamamlayan bir unsur olarak DS 4, ikisi yeni olmak üzere tam 7 farklı renk seçeneğine de sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Türkiye’ye ilk etapta DS 4 TROCADERO versiyonu ve BlueHDi 130 motor seçeneği ile giriş yapan DS 4 modeli, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor. 130 beygir güç ve 300 Nm’lik tork değerine sahip olan bu motor ile DS 4, 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını yalnızca 10,3 saniyede tamamlayabiliyor. 203 km/sa’lik son sürate sahip olan modelin en dikkati çeken özelliklerinden bir tanesi ise yakıt tüketimi. Verimliliğin ön planda olduğu DS 4, bu performansı 100 kilometrede 3,8 litrelik karma yakıt tüketimi verisi ile sunuyor.

- Güvenlik, konfor ve performansı bir arada sunan standart donanımlar

Türkiye yollarına çıkacak olan DS 4 TROCADERO BlueHDi 130, yüksek seviye güvenlik donanımlarının yanı sıra, hem sürücüye hem de yolcululara yüksek konfor sunan standart donanım listesi ile de öne çıkıyor.

10'' Multimedya Ekranlı Müzik ve Eğlence Sistemi, Navigasyon, Kablosuz Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Geri Görüş Kamerası, İki Bölgeli Otomatik Klima, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, toplam dört adet USB bağlantısı, DS AIR Gizli Havalandırma Sistemi, Gizli Kapı Kolları, DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı, sekiz renkli PolyAmbient Ambiyans Aydınlatması, Elektrikli Bagaj Kapağı, Açılır Cam Tavan, 19" FIRENZE Hafif Alaşım Jantlar, Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı gibi öne çıkan bazı özellikler olarak dikkati çekiyor.

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