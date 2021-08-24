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  4. Yeni eğitim dönemi için birçok ürün Metro Türkiye raflarında yerini aldı

Yeni eğitim dönemi için birçok ürün Metro Türkiye raflarında yerini aldı

24.08.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç: - "Eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak tüm kırtasiye, çanta, ayakkabı ve tekstil ürünlerine ek olarak yine PC, tablet, printer gibi elektronik ürünlerini de içeren 1.000’den fazla ürünü müşterilerimiz reyonlarımızda bulabilecek"

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünlere raflarında yer veriyor.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yaklaşırken, okula başlayacak milyonlarca öğrenci ve aileleri için okul alışverişi dönemi başlıyor. Ailelerin salgın nedeniyle çocuklarının okul ihtiyaçlarında sağlıklı ve kimyasal içermeyen ürünlere erişim konusundaki hassasiyeti daha da önem kazandı.

30 yıldır Türkiye'de güvenilir alışverişin adresi olarak müşterilerine ihtiyaç duydukları ürünleri fiyat-kalite-performans ilişkisini gözeterek sunan Metro Türkiye, bu yıl aşılamanın da katkısıyla okulların açılacağı ve çocukların okullarına kavuşacakları bir sezon için tüm eğitim ihtiyaçlarını düşünerek hazırlıklarını yaptı.

Öğrencilerin eğitim ihtiyacı için hem kaliteli hem de uygun fiyatlı 1.000’den fazla ürünü müşterilerine sunan Metro Türkiye, aynı zamanda bu ürünlerin kalite ve sağlık kriterlerine uygun olmasına önem veriyor, zararlı kimyasallar, ağır metaller gibi 90 farklı parametrede test ediyor ve sadece bu testleri geçen ürünleri müşterilerine sunuyor.

- Her bütçeye uygun 1000'i aşkın ürün tek çatı altında

Öğrencilerin ihtiyaçlarını hem geleneksel hem de çevrimiçi eğitim yöntemlerine uygun şekilde karşılayan Metro Türkiye, kırtasiye, çanta, ayakkabı ve tekstil ürünlerine ek olarak bilgisayar, tablet, yazıcı, kartuş, kitaplık ve yazı tahtası gibi ürünlerden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Ayrıca öğrencilerin masa başında geçirecekleri uzun süreleri göz önünde bulundurarak rahatlığını sağlamak adına ergonomik koltuk ve çalışma masası gibi ürünlere de mağazalarında yer veren Metro Türkiye maske, dezenfektan, siperlik gibi hijyen ürünlerini de satışa sunuyor.

- “Çocuklarımızın tükettikleri gıdalar kadar, kullandıkları eşyaların da sağlıklı ve güvenilir ürünler olması çok önemli”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, 30 yıldır müşterilerine güvenilir bir alışveriş deneyimi sunduklarını belirtti.

Bu yıl aşılamanın da katkısıyla okulların açılacağı ve çocukların okullarına kavuşacakları bir sezon için tüm eğitim ihtiyaçlarını düşünerek hazırlıklar yaptıklarını ifade eden Alkaç, tüm bu ürünleri seçerken velilerin hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla alışveriş yapabilecekleri ürün ve markalardan oluşmasına özen gösterdiklerini vurguladı.

Alkaç, şunları kaydetti:

"Eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak tüm kırtasiye, çanta, ayakkabı ve tekstil ürünlerine ek olarak yine PC, tablet, printer gibi elektronik ürünlerini de içeren 1.000’den fazla ürünü müşterilerimiz reyonlarımızda bulabilecek. Çocuklarımızın tükettikleri gıdalar kadar, kullandıkları eşyaların da sağlıklı ve güvenilir ürünler olması çok önemli. Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların, kullandıkları kırtasiye malzemelerini kontrolsüzce ağızlarına götürebildikleri veya kullandıktan sonra ellerini ağızlarına veya gözlerine sürebildikleri düşünülürse bu ürünlerin testleri yapılmış güvenilir noktalardan alınması gerektiği daha iyi anlaşılıyor. Metro Türkiye olarak bu konuya hassasiyetle yaklaşıyor ve onlar için risk teşkil edebilecek kırtasiye, ayakkabı ve tekstil ürünlerini reyonlarımıza koymadan önce 90 farklı parametrede teste tabi tutuyor ve yalnızca sonucu insan sağlığına uygun olan sağlıklı ve güvenli ürünlere yer veriyoruz."

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