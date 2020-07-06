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Yeni gelişme! Ozan Güven’in evindeki güvenlik kamera görüntüleri silinmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 16:57 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Ozan Güven ile sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında yaşanan darp olayını araştıran savcılığın atadığı bilirkişi, Ozan Güven'in evindeki olayın gerçekleştiği saatlerdeki kamera görüntülerinin silinmiş olduğunu belirledi.

Yeni gelişme! Ozan Güven’in evindeki güvenlik kamera görüntüleri silinmiş

Biribirilerinden karşılıklı şikayetçi olan Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven soruşturmasını yürüten savcılık, 12 Haziran’da başlayıp 13 Haziran’a kadar devam eden olayla ilgili ünlü oyuncunun güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi için bilirkişi atadı.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, 19 Haziran’da teslim aldığı DVR cihazı üzerinde detaylı inceleme yapan bilirkişi hazırladığı raporda, “500 GB kapasiteli harddisk üzerinde yapılan veri analizinde söz konusu tarihlere ait görüntülerin silinmiş olduğu, bu nedenle de hiçbir görüntüye rastlanılmadığı” belirtildi.

“ÜZERİNE YENİ KAYIT YAPILDI”

Raporda, DVR cihazlarının 7/24 usülüne göre sürekli çalıştığı belirtilerek şöyle denildi; “Bu nedenle içerisinde takılı olan harddiskin yorgun disk olarak nitelendirilebileceği, ayrıca DVR cihazın içerisinde HDD doluluğa ulaştığında eski kayıtlardan silmeye başlayarak yeni kayıtların üzerine yazdığı değerlendirildiğinde, 12 ve 13 Haziran tarihlerinde DVR cihazının teslim alındığı 19 Haziran’a kadar üzerinden yaklaşık DVR cihazının üçer günlük sürede 2 döngü yaptığı, yani ilgili günlere ait verilerin silinerek üzerine 2 kez daha veri yazıldığı da göz önüne alındığında soruşturma konusu güvenlik kamerası kayıtlarına bu DVR cihazı üzerinden ulaşılamamıştır”

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