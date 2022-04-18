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Yeni hoca Zinedine Zidane oluyor! Akıllara durgunluk veren teklif...

18.04.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en yetenekli teknik adamları arasında gösterilen Zinedine Zidane'ın yeni adresi belli oluyor. Avrupa'da birçok başarı elde eden Fransız teknik adam PSG'nin yolunu tutabilir. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mbappe'nin, takımdan ayrılmamak için yönetime ilginç bir teklif sundu. Mbappe, Zinedine Zidane'ı teknik direktör olarak istiyor. İşte detaylar...

Yeni hoca Zinedine Zidane oluyor! Akıllara durgunluk veren teklif...
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransız ekibi PSG'nin başını ağrıtan Mbappe'nin istekleri bir türlü bitmiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun bedavaya gitmemesi için elinden geleni yapan Fransız yöneticiler ilginç bir teklifle karşılaştı. Mbappe'nin takımda kalmak için yönetime şart sunduğu ortaya çıktı.

'ZINEDINE ZIDANE PSG'YE GELSİN'

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Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain yöneticilerine takımda kalmak için ilginç bir teklif sundu. Buna göre Mbappe, Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ı takımın başında görmek istiyor. Çocukluktan bu yana Zidane hayranı olan Mbappe, başarılı hocayı almaları halinde takımda kalabileceğini iletti.

TAKIMDA REVİZYON İSTİYOR

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Kylian Mbappe ayrıca takımda da değişiklik istiyor. Buna göre Sergio Ramos ile yolların ayrılabileceği, yeni transfer olarak da Paul Pogba ve Christopher Nkunku'nun gelişine hazır demeyeceği belirtildi. Mbappe bu sezon 40 maça çıktığı PSG formasıyla 32 gol 22 asiste imzasını attı.


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