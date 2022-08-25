YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yeni icra paketiyle 9 milyona yakın dosya icradan düşecek

Yeni icra paketiyle 9 milyona yakın dosya icradan düşecek

25.08.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının dar gelirlilerin icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla başlattığı ortak çalışma 1 ay sürdü - Çalışmaya, Bakanlar Bekir Bozdağ, Nureddin Nebati, Fatih Dönmez ve Adil Karaismailoğlu'nun 17 Ağustos'ta yaptığı toplantıyla son şekli verildi - 2 bin liraya kadar olan borçların icradan düşülmesini sağlayacak yeni düzenleme TBMM'nin açılmasıyla gündeme gelecek

KEMAL KARADAĞ - Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla ilk olarak Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı bakan yardımcıları çalışmalara başladı.

Yapılan teknik çalışmaların ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 17 Ağustos'ta Adalet Bakanlığında bir araya geldi.

Yaklaşık bir ay süren çalışmaların ardından Bakanlar Bozdağ, Nebati, Dönmez ve Karaismailoğlu, bu toplantıda çalışmaya son şeklini verdi. Bu hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de yeni düzenlemenin detayları netleştirildi ve sunum yapıldı.

Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemeyle 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek. Bu düzenleme, yaklaşık 9 milyon icra dosyasını kapsayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara Büyükşehir Belediyesinin iş makinesi taşıma tırı yandıAnkara Büyükşehir Belediyesinin iş makinesi taşıma tırı yandı
GÜNCELLEME - Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildiGÜNCELLEME - Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktıGaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:32
Sabah
06:02
Öğle
12:56
İkindi
16:39
Akşam
19:39
Yatsı
21:04
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.