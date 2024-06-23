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Yeni iddia: Issız koylara gitti yine de yakalandı! İşte Çağatay Ulusoy'un sevgilisi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.06.2024 15:06
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Duygu Sarışın ile ayrıldıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye başlayan oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni aşka yelken açtığı iddia edildi. Ulusoy'un ıssız koylarda sevgilisiyle vakit geçirdiği gündeme geldi.

Yeni iddia: Issız koylara gitti yine de yakalandı! İşte Çağatay Ulusoy'un sevgilisi

İçerde dizisinde birlikte rol alan oyuncular Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, uzun bir süre aşk yaşamış ikilinin evlenmesi beklenirken ayrılık haberi gelmişti.

Gözlerden uzak olmaya çalışan yakışıklı oyuncu son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Ekranlara uzun süre sonra dönen ve Kübra dizisiyle de adından söz ettiren Ulusoy şu sıralar tatilde.

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KIZ ARKADAŞINI YOLCU EDİP OTELE GİTTİ

Çağatay Ulusoy yeni sevgilisiyle Bodrum-Cennet koyunda bir teknede görüntülendi. Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre; yakışıklı oyuncu yalnız değildi yeni sevgilisiyle teknede birlikte kaldılar.

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Ulusoy, sabah saatlerinde kız arkadaşını yolcu etti ve kendisi de otele geçti. Kameralardan kaçmak için ıssız koylarda vakit geçiren taze çift ne yapsa olmadı ve kameralara yakalandı.

Vitrin


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Çağatay Ulusoy
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