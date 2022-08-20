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Yeni imajıyla dikkat çeken Burcu Özberk'ten Murat Boz yorumu

20.08.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil dönüşü yeni imajıyla dikkat çeken Burcu Özberk muhabirlere Murat Boz açıklamasında bulundu. Murat Boz ile bir filmde beraber rol alacak olan Özberk açıklamasında "Murat ile iyi bir partner olacağımızdan hiç kuşkum yok" dedi.

Yeni imajıyla dikkat çeken Burcu Özberk'ten Murat Boz yorumu

Koronavirüsü yendikten sonra tatile giden ve tatil dönüşü işlere yoğunlaşan Burcu Özberk yeni imajıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu Burcu Özberk, önceki akşam Akaretler’de bir etkinliğe katıldı.

Örgülü saçları ve göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Özberk, Murat Boz ile oynayacakları film hakkında konuştu.

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ZEYTİN AĞACI YORUMU

Özberk, “Bugün proje toplantısındaydık, okuduğumda çok heyecanlandım. Eylül'ün ortasında sete çıkacağız. Bu arada Zeytin Ağacı dizisini izledim. Çok beğenildi ve ses getirdi.

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Murat Boz'un Tuba Büyüküstün ile olan uyumu harikaydı. Murat ile iyi bir partner olacağımızdan hiç kuşkum yok” dedi. (SnobMagazin)

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Burcu Özberk Murat Boz
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