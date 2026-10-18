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Yeni iPad mini'nin işareti Apple'ın internet sitesinde ortaya çıktı! Tasarım değişebilir

Apple'ın bu ay tanıtması beklenen yeni iPad mini modeliyle ilgili önemli bir ipucu, şirketin kendi internet sitesinde ortaya çıktı.

Yeni iPad mini'nin işareti Apple'ın internet sitesinde ortaya çıktı! Tasarım değişebilir
Enes Çırtlık

Apple'ın dokunmatik ekranlı MacBook modelleri ve OLED ekranlı yeni iPad mini'yi ne zaman tanıtacağına ilişkin ortaya çıkan sızıntıların ardından, bu kez şirketin resmi internet sitesinde dikkat çekici bir kayıt keşfedildi. Apple'ın Fransa'daki düzenleyici bilgilendirme sayfasında, A3632 model numarasına sahip yeni bir iPad mini Smart Folio kılıfı listelendi. Bu model numarası, Apple'ın bugüne kadar satışa sunduğu hiçbir iPad mini kılıfıyla eşleşmiyor.

SİTEDEKİ SMART FOLIO KILIFI, YENİ IPAD MINI İÇİN Mİ?

Apple'ın internet sitesindeki yeni kayıt, eylül ayında eklenen iPhone 18 Pro aksesuarlarının yanında yer alıyor. Belge 9 Eylül tarihini taşıyor ancak söz konusu kaydın tam olarak ne zaman yayımlandığı bilinmiyor.

Listede yeni iPad mini'nin teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte, Smart Folio kılıfının malzeme yapısına ilişkin bazı ayrıntılar dikkat çekiyor.

Belgeye göre yeni Smart Folio, en az yüzde 3 oranında geri dönüştürülmüş malzeme içeriyor. Mevcut modelde ise bu oran en az yüzde 9 seviyesinde.

Bir diğer önemli farklılık, kılıfta kullanılan nadir toprak elementlerinin miktarında görülüyor. Mevcut Smart Folio'da 3.947 miligram olan miktar, yeni modelde en az 6.610 miligrama yükseliyor. Bu değişiklik, kılıfın iPad mini'ye tutunmasını sağlayan mıknatıslarda farklı bir düzenlemeye gidilmiş olabileceğini düşündürüyor.

Yeni iPad mini nin işareti Apple ın internet sitesinde ortaya çıktı! Tasarım değişebilir 1

YENİ IPAD MINI'NİN TASARIMI DEĞİŞEBİLİR

Ortaya çıkan yeni model numarası, Apple'ın bir sonraki iPad mini modelinde fiziksel değişiklikler yapabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Bunun nedeni, iPad mini (2021) ve iPad mini (2024) modellerinin aynı Smart Folio kılıfını kullanması. Yeni nesil tablet için farklı bir kılıf model numarasının ortaya çıkması, cihazdaki tasarım değişikliklerinin mevcut kılıflarla uyumsuzluğa yol açabileceğine işaret ediyor.

Ancak yeni iPad mini'nin mevcut kılıflarla uyumsuz olacağı henüz doğrulanmış değil. Bu ihtimal, yalnızca ortaya çıkan aksesuar kaydından hareketle yapılan bir değerlendirmeye dayanıyor.

Yeni iPad mini nin işareti Apple ın internet sitesinde ortaya çıktı! Tasarım değişebilir 2

OLED EKRANLI IPAD MINI NE ZAMAN TANITILACAK?

Daha önce ortaya çıkan söylentilere göre Apple'ın yeni iPad mini modelinde OLED ekrana geçiş yapması ve cihazın suya karşı dayanıklılığını artıracak tasarım değişiklikleri sunması bekleniyor.

Yeni tabletin bu ayın sonlarında, dokunmatik ekranlı MacBook ile birlikte 27 veya 28 Ekim'de duyurulabileceği belirtiliyor.

Apple'ın resmi internet sitesinde görülen yeni Smart Folio kaydı, yaklaşan iPad mini modeline ilişkin beklentileri güçlendirse de şirket henüz cihazın tasarımını, teknik özelliklerini veya tanıtım tarihini resmi olarak açıklamış değil.

Kaynak: GSMArena

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Apple iPad tablet iPad mini
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