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Yeni Kızıltepespor Fenerbahçe HDI Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürüyor

18.11.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Kızıltepespor Fenerbahçe HDI Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürüyor

MARDİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yeni Kızıltepespor, hafta sonu sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda başantrenör Mehmet Akif Gürgen yönetiminde, ısınma hareketiyle başlayan antrenman, top tutma, manşet, servis, blok smaç ve geriden oyun kurma çalışmaları ile sürdü.

Antrenman sonrası AA muhabirine açıklama yapan Gürgen, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, maçtan galip ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu doğrultuda hazırlıkları sürdürdüklerini dile getiren Gürgen, "Son topa kadar mücadele edeceğimizin sözünü veriyorum. Filip'te bir sıkıntımız vardı, çok şükür şu an iyi antrenmanlara başladı. Şu an itibarıyla bir sıkıntımız yok. Tam kadroyuz." dedi.

Kulüp yöneticisi Turgut Cevheroğlu ise Efeler Ligi'ne çıkmadan önce büyük takımları ilçeye getirmeyi hedeflediklerini, Fenerbahçe gibi bir takımın Kızıltepe ilçesine gelecek olmasından gurur duyduklarını belirtti. Cevheroğlu, "İnşallah Fenerbahçe'yi bu hafta yeneriz." diye konuştu.

Yeni Kızıltepespor oyuncularından Ertan Debreli de yeni bir takım olmalarına rağmen taraftarların da desteğiyle Fenerbahçe'yi mağlup etmek istediklerini ifade ederek, tüm taraftarları hafta sonu maça beklediklerini kaydetti.

Yeni Kızıltepespor-Fenerbahçe HDI Sigorta müsabakası, Kızıltepe Atatürk Spor Salonunda 21 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

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