YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Yeni Kızıltepespor, Sorgun Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Kızıltepespor, Sorgun Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

05.11.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Kızıltepespor, Sorgun Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

MARDİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yeni Kızıltepespor, yarın sahasında oynayacağı Sorgun Belediyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda başantrenör Mehmet Akif Gürgen yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sporcular, bireysel top, geriden oyun kurma, servis atma, smaç ve blok çalışması yaptı.

Genel Menajer Şino Cevheroğlu, yaptığı açıklamada, geçen hafta taraftarlarının desteğiyle Spor Toto'yu 3-0 yenerek, güzel bir galibiyet aldıklarını anımsattı.

Bu hafta da Sorgun Belediyespor ile çıkışlarını sürdürmeye hedeflediklerini kaydeden Cevheroğlu, "Bütün taraftarımızı maça bekliyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazanıp çıkışımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in vefat eden babasının cenazesi Mardin'de toprağa verildiŞanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in vefat eden babasının cenazesi Mardin'de toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 5 Kasım Cuma

İmsak
05:17
Sabah
06:39
Öğle
12:06
İkindi
14:57
Akşam
17:23
Yatsı
18:39

Mardin Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Barış Eczanesi
Artuklu
Özyılmaz Eczanesi
Kiziltepe
Melik Eczanesi
Kiziltepe
Bayrak Eczanesi
Midyat
Delil Eczanesi
Nusaybin
Ömerli Eczanesi
Omerli
Sürgücü Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.