Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

MARDİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yeni Kızıltepespor, Galatasaray HDI Sigorta ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda başantrenör Mehmet Mert Karatop yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top tutma, manşet, servis, blok smaç ve geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam etti.

Karatop, antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, 24 Ocak Pazartesi günü sahalarında önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, karşılaşmadan galip ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

"Bizim için önemli bir maç, kendi evimizde oynayacağız." diyen Karatop, "Galatasaray iyi bir takım ama önemli olan bizim sahada ne yapacağımızdır. Seyircimiz ile elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Caner Pekşen de karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

