Yeni kural Kulüpler Dünya Kupası'nda uygulandı... Kaleci "Kuralı tam anlayamadım...''

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu karşılaşmasında Ulsan Hora ile Mamel Sundow maçı oynandı. Güney Afrika ekibi Mamel Sundow rakibi Ulsan Hora’yı 36. dakikada Rayners'in attığı golle 1-0 mağlup ederken, maça yeni uygulanan kural damga vurdu.
IFAB'ın kalecilerin topu elinde 8 saniyeden fazla tutması halinde köşe vuruşu ile cezalandırıldığı kural, ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan-Mamelodi maçında uygulandı. Kuralı ilk kez deneyimleyen kaleci ise şaşkınlık yaşadı.
Maç sonrası Mamel kalecisi Ronwen Williams yaptığı açıklamada, "Kuralı tam anlayamadım... Peki rakipler sürekli oyunu başlatmamızı geciktirirse ne olacak?" ifadelerini kullandı.
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