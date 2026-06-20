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Yeni kuralın ilk kırmızı kartı Paraguay'a! Almiron Türkiye maçında tarihe geçti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile Paraguay arasında oynanan mücadelede turnuva tarihine geçecek bir an yaşandı. Paraguaylı yıldız Miguel Almiron, yeni disiplin kuralı kapsamında kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu.

Yeni kuralın ilk kırmızı kartı Paraguay'a! Almiron Türkiye maçında tarihe geçti
Burak Kavuncu

A Milli Takımımız ile Paraguay arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu karşılaşmasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Maçın ilk yarısında takımını öne geçiren Paraguay, uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartla büyük şok yaşadı. Miguel Almiron, yeni uygulanan disiplin kuralı nedeniyle oyundan ihraç edilerek Dünya Kupası tarihine geçti.

PARAGUAY ÖNE GEÇMİŞTİ

Yeni kuralın ilk kırmızı kartı Paraguay a! Almiron Türkiye maçında tarihe geçti 1

Karşılaşmaya hızlı başlayan Paraguay, Matias Galarza'nın golüyle turnuvanın en erken gollerinden birine imza attı ve Türkiye karşısında 1-0 öne geçti. Güney Amerika temsilcisi ilk yarı boyunca skor üstünlüğünü korumayı başardı.

TARİHE GEÇEN KIRMIZI KART

Yeni kuralın ilk kırmızı kartı Paraguay a! Almiron Türkiye maçında tarihe geçti 2

İlk yarının uzatma dakikalarında Miguel Almiron ile Mert Müldür arasında yaşanan diyalog sonrası hakem oyunu durdurdu. Ağzını eliyle kapatarak rakibine bir şeyler söylediği tespit edilen Almiron, yeni FIFA disiplin düzenlemesi kapsamında doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

YENİ KURALIN İLK VAKASI

Böylece Miguel Almiron, 2026 Dünya Kupası'nda uygulamaya alınan yeni kural nedeniyle kırmızı kart gören ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Paraguay mücadeleye ikinci yarıda 10 kişi devam etmek zorunda kalırken, yaşanan pozisyon maçın önüne geçen olaylardan biri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Paraguay Türkiye
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