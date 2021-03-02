Yeni Malatya'da tepki: Penaltı verilmedi

Yeni Malatyaspor'da Wallace, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Brezilyalı, "Elimizden geleni yaptık. Pozisyonlar da bulduk. Beşiktaş'ın 1 atağı gol oldu. Zeminimiz biraz kötü. Hakem aslında maçı bize zorlaştı. Hakemden dolayı her zaman biz mağdur oluyoruz. Bu şartlarda nasıl top oynayacağımızı bilemiyoruz." dedi.

Hakeme tepki gösteren Wallace, "Hakem ve VAR odası, N'Koudou ile pozisyonuma 'penaltı' demedi. Ben ne diyeyim ki size!" ifadelerini kullandı.

