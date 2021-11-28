Yeni Malatyaspor 0-0 Galatasaray (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

İlk yarıda oyunda tempo çok düşük kalırken Galatasaray, sadece Babel ile 2 kez şut denedi ancak çerçeveyi bulamadı. Malatyaspor ise Munir ile 1 kez etkili geldi.

İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle birlikte temposunu artıran Galatasaray, Cicaldau ve Diagne ile net pozisyonlara girdi ancak skoru değiştiremedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.

Yeni Malatyaspor'a karşı oynadığı son 5 maçın 4'ünde puan kaybeden Galatasaray, 22 puana yükseldi. 3 maç sonra puan alan Yeni Malatyaspor ise puanını 13'e yükseltti.

Galatasaray, gelecek hafta Altay'ı ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Konyaspor'un konuğu olacak.

PUAN DURUMU

1- (36) Trabzonspor

2- (26) Konyaspor

3- (26) Hatayspor

4- (24) Alanyaspor

5- (23) Fenerbahçe (1 maçı eksik)

6- (22) Başakşehir

7- (22) Karagümrük

8- (22) Galatasaray

9- (20) A. Demirspor

10-(20) Beşiktaş

FATİH TERİM'DEN İLK 11'DE ROTASYON

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son oynadığı Fenerbahçe derbisine göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasından dolayı yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetimindeki takım, evinde kaybettikleri Fenerbahçe maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanında, Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Barış Alper Yılmaz, Babel, Emre Kılınç, Diagne ilk 11'i ile sahaya çıktı.

MARIUS SUMUDICA'DAN 3 RÖTUŞ

Ev sahibi takım Öznür Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanda mağlup oldukları GZT Giresunspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Yeni Malatyaspor'un ilk 11'inde Ertaç Özbir, Semih Kaya, Karim Hafez, Wallace, Sadık Çiftpınar, Haddadi, Mallan, Chouiar, Jospin, Adem Büyük, Ndong yer aldı.

MUSTAFA CENGİZ İÇİN SAYGI DURUŞU

Müsabaka öncesi eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in hayatını kaybettiği anons edilerek, başsağlığı dilendi ve saygı duruşunda bulunuldu.

GALATASARAY KARŞISINDA KAPALI SAVUNMA BULDU

Yeni Malatyaspor mücadeleye katı 9'lu bir savunma hattıyla başladı. 5'li savunmasının yanısıra öndeki 4'lüyle de blok halinde ve dar alanda bekleyen Yeni Malatyaspor, sadece Adem Büyük'ü ileri uçta bıraktı.

Galatasaray ise tüm hatlarıyla baskısını kurdu. Topun sürekli sahibi olan sarı kırmızılılar, kalabalık Malatya savunması karşısında pozisyon bulamadı. İlk yarı boyunca Galatasaray, Ryan Babel'in iki ceza sahası dışı şutuyla kaleyi yokladı ancak çerçeveyi bulamadı.

Kontrataklarla Galatasaray kalesinde etkili olmaya çalışan Malatyaspor ise Munir ile bir kez etkili oldu ancak bu şutta Muslera gole izin vermedi.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

İlk yarıda dikkat çeken bir pozisyon ise Galatasaray'ın penaltı beklediği andı. Ceza sahası içerisinde Sadık Çiftpınar ile Emre Kılınç arasındaki mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcu yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan autu gösterdi. Karaoğlan'ın kararı sonrası mücadele bir süre durdu. Bu duraklama esnasında VAR hakemi Ümit Öztürk'ten de penaltıya dair bir uyarı gelmedi.

GALATASARAY İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI

Galatasaray'da ikinci yarıya Barış Alper ve Emre Kılınç yerine Cicaldau ve Kerem oyuna dahil oldu.

Bu değişikliklerin ardından Galatasaray, ikinci yarıya hızlı başladı. Diagne ile henüz ikinci yarının 20. saniyesinde bir topu direkten dönen Galatasaray, 48'de Cicaldau ile gole çok yaklaştı. Cicaldau'nun ceza sahası içinden çektiği etkili plaseyi kaleci Ertaç son anda uzanarak kornere çeldi.

SÜREKLİ ORTA, SÜREKLİ DENEME

Galatasaray, merkezi kapatan Yeni Malatyaspor karşısında savunma arkası koşularla ve kanat ortalarıyla sürekli olarak pozisyon aradı. Ancak Malatya savunmasında Wallace, Sadık ve Semih Kaya bu anlarda başarılı oldu. Sürekli ortalara ve altıpas içerisine düşen toplara rağmen Galatasaray, bir türlü aradığı golü bulamadı.

SUMUDICA, 90+6'DA KIRMIZI KART GÖRDÜ

İlk yarıda birkaç kez etkili kontrataklar yapan Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda hiç tehlike yaratamadı. Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica, çizgi ihlali yaptığı için 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.

GALATASARAY HER ŞEYİ DENEDİ, OLMADI

Galatasaray, Malatya'da tüm maçı üstün oynamasına karşın sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştü.



