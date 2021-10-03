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Yeni Malatyaspor 0-2 Hatayspor (Maç sonucu)

03.10.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Hatayspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında kazandı.

Yeni Malatyaspor 0-2 Hatayspor (Maç sonucu)

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde İrfan Buz'un takımı Yeni Malatyaspor ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hatayspor, 2-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibin gollerini 35. dakikada Ayoub El Kaabi ile 70'de Mohammed Kamara kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 6 puanda kalırken, üst üste 5. yenilgisini aldı. Hatayspor ise 16 puana yükselerek bu sezonki 5. galibiyetine ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Hatayspor sahasında Gaziantep'i ağırlayacak.

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Hatayspor Yeni Malatyaspor
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