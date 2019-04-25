Yeni Malatyaspor 2 - 5 Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 0-0 berabere kalan Galatasaray ile Yeni Malatyaspor rövanş mücadelesinde Malatya'da karşılaştı.
Maça hızlı başlayan Galatasaray, henüz 5. dakikada Martin Linnes'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Beraberlik golü için bastıran Yeni Malatyaspor karşısında kalesini kapatmayı başaran Galatasaray, 39. dakikada Feghouli'nin enfes golüyle skoru 2-0'a taşıdı.
Dakikalar 45+9'u gösterdiğinde Luyindama'nın ceza alanındaki elle müdahalesi sonra Malatyaspor penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından 45+14. dakikada Aleksic penaltıdan golü attı ve ilk yarı 2-1 sona erdi.
İkinci yarıya iki takım da kontrollü başladı. 58'de Ndiaye'nin Yeni Malatyaspor savunmasının arkasına doğru gönderdiği topa Onyekuru hareketlendi. Kalesini terk eden Farnolle'den de sıyrılan Onyekuru, boş kaleye doğru yaptığı vuruşla durumu 3-1'e getirdi.
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kamara, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki takım arkadaşlarına çıkardı. Penaltı noktası civarında Aleksic'in ıskaladığı meşin yuvarlak Adem Büyük'ün önünde kaldı. Adem'in vuruşunda savunmadan dönen topu Aleksic tamamlamak istedi. Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak altıpasın sağına açıldı. O noktaya hareketlenen Guilherme'nin dar açıdan vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.
5. dakikada Onyekuru ile yaptığı duvar pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Linnes'in vuruşunda, top uzak köşeden ağlara gitti: 0-1.
23. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Feghouli'nin ceza sahasına yaptığı ortada, Diagne'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
28. dakikada Adem Büyük'ün sol kanattan verdiği pasta topla buluşan Kamara'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
39. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Diagne'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Feghouli'nin şık vuruşunda, yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
45+8. dakikada sağ kanattan Chebake'nin kullandığı serbest vuruşta Galatasaray ceza alanında Mina'nın kafayla indirmek istediği top Luyindama'nın eline çarptı. Hakem Alper Ulusoy, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararını verdi. 45+14. dakikada penaltı atışını kullanan Aleksic, topu ağlara gönderdi: 1-2.
MAÇTAN NOTLAR
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadrosunda 3 değişiklikle sahada yer aldı. Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasına Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın ilk 11'inde, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynadığı İstikbal Mobilya Kayserispor maçına göre 3 değişiklik yapıldı. Kayserispor maçında 11'de forma giyen Belhanda, Emre Akbaba ve Nagatomo'nun yerine Malatya deplasmanında Luyindama, Linnes ve Onyekuru görev yaptı. Belhanda ve Nagatomo müsabaka kadrosuna alınmazken Emre Akbaba yedek kulübesinde oturdu.
BELHANDA'NIN YERİNE DONK
Maç öncesi açıklanan kadroda ilk 11'de yer alan Belhanda, karşılaşma öncesinde kadrodan çıkarıldı. Faslı oyuncu yaşadığı sorun nedeniyle kadrodan çıkarılırken yerine Donk maça başladı.
LINNES, 100. RESMİ MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, sarı-kırmızılı takımda 100. resmi maçına çıktı. Norveç'in Molde ekibinden 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 4. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasıyla 100. kez bir resmi karşılaşmada forma giydi.
YENİ MALATYASPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti. Bulut, Galatasaray karşısına takımını Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Guilherme, Murat Yıldırım, Donald, Adem Büyük, Aleksic, Kamara 11'i ile çıkardı. Sarı-siyahlı takımda Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Ertaç Özbir, Seth, Robin Yalçın, Pereira ve Ömer Şişmanoğlu yedek kulübesinde oturdu. Trabzonspor maçında forma giyen ancak bu maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Mustafa Akbaş da kupa mücadelesinde yer almadı. Bu futbolcuların yerine Galatasaray karşısında Farnolle, Guilherme, Murat Yıldırım, Mina, Kamara ve Chebake şans buldu. Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, "Susmuyoruz. Çocuk susar sen susma" yazılı pankartla çıktı.
MAÇA BÜYÜK İLGİ
Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları satışa sunulan biletlerin tamamına yakınını tüketti. Galatasaray taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.
GALATASARAY 23. KEZ KUPADA FİNALDE
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final'de Yeni Malatyaspor’u geçen Galatasaray, 23. kez finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar geride kalan 22 finalde müzesine 17 kupa götürdü.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 5-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası’nda 23. kez finale yükseldi. Aslan geride kalan 22 finalde 17 kez kupayı götüren taraf oldu. Galatasaray aldığı 17 kupa ile en çok kazanan ekip konumunda bulunuyor.
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