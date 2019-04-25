Yeni Malatyaspor 2 - 5 Galatasaray

İLK YARIDAN POZİSYONLAR 3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kamara, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki takım arkadaşlarına çıkardı. Penaltı noktası civarında Aleksic'in ıskaladığı meşin yuvarlak Adem Büyük'ün önünde kaldı. Adem'in vuruşunda savunmadan dönen topu Aleksic tamamlamak istedi. Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak altıpasın sağına açıldı. O noktaya hareketlenen Guilherme'nin dar açıdan vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi. 5. dakikada Onyekuru ile yaptığı duvar pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Linnes'in vuruşunda, top uzak köşeden ağlara gitti: 0-1. 23. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Feghouli'nin ceza sahasına yaptığı ortada, Diagne'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 28. dakikada Adem Büyük'ün sol kanattan verdiği pasta topla buluşan Kamara'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi. 39. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Diagne'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Feghouli'nin şık vuruşunda, yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. 45+8. dakikada sağ kanattan Chebake'nin kullandığı serbest vuruşta Galatasaray ceza alanında Mina'nın kafayla indirmek istediği top Luyindama'nın eline çarptı. Hakem Alper Ulusoy, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararını verdi. 45+14. dakikada penaltı atışını kullanan Aleksic, topu ağlara gönderdi: 1-2.

İkinci yarıya iki takım da kontrollü başladı. 58'de Ndiaye'nin Yeni Malatyaspor savunmasının arkasına doğru gönderdiği topa Onyekuru hareketlendi. Kalesini terk eden Farnolle'den de sıyrılan Onyekuru, boş kaleye doğru yaptığı vuruşla durumu 3-1'e getirdi.

MAÇTAN NOTLAR Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadrosunda 3 değişiklikle sahada yer aldı. Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasına Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın ilk 11'inde, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynadığı İstikbal Mobilya Kayserispor maçına göre 3 değişiklik yapıldı. Kayserispor maçında 11'de forma giyen Belhanda, Emre Akbaba ve Nagatomo'nun yerine Malatya deplasmanında Luyindama, Linnes ve Onyekuru görev yaptı. Belhanda ve Nagatomo müsabaka kadrosuna alınmazken Emre Akbaba yedek kulübesinde oturdu.

YENİ MALATYASPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti. Bulut, Galatasaray karşısına takımını Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Guilherme, Murat Yıldırım, Donald, Adem Büyük, Aleksic, Kamara 11'i ile çıkardı. Sarı-siyahlı takımda Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Ertaç Özbir, Seth, Robin Yalçın, Pereira ve Ömer Şişmanoğlu yedek kulübesinde oturdu. Trabzonspor maçında forma giyen ancak bu maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Mustafa Akbaş da kupa mücadelesinde yer almadı. Bu futbolcuların yerine Galatasaray karşısında Farnolle, Guilherme, Murat Yıldırım, Mina, Kamara ve Chebake şans buldu. Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, "Susmuyoruz. Çocuk susar sen susma" yazılı pankartla çıktı.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları satışa sunulan biletlerin tamamına yakınını tüketti. Galatasaray taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.