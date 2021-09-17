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Yeni Malatyaspor 3-4 Fatih Karagümrük (Maç sonucu)

17.09.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 5. haftasında Karagümrük, 3-1 geri düştüğü maçta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 4-3 yendi.

Yeni Malatyaspor 3-4 Fatih Karagümrük (Maç sonucu)

Süper Lig'de 5. haftanın açılış gününde Yeni Malatyaspor ile Karagümrük arasında izleyenleri pişman etmeyen bir karşılaşma oynandı. Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadeleyi Karagümrük 3-1 geriden gelerek 4-3 kazandı.

Malatyaspor'un gollerini 18. dakikada Tetteh, 24. dakikada Mustafa Eskihellaç ve 40. dakikada Chouiar atarken, Karagümrük'ün geri dönüşünü 30. dakikada Bertolacci ile 44. ve 76. dakikalarda Pesic getirdi. 88. dakikada Caner Erkin'in ortasında ağları sarsan Bertolacci, geri dönüşü 3 puanla noktalayan isim oldu.

Öte yandan Yeni Malatyaspor'da Nshimirimana, 55. ve 61. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kalırken, ev sahibi ekip uzatmalarla birlikte yaklaşık 40 dakika 10 kişi mücadele etti.

Bu sezon 2 galibiyeti olan Malatyaspor 6 puanda kalırken, sadece Beşiktaş karşısında yenilgi alan Karagümrük 3 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 10'a yükseltti.

Süper Lig'in 6. haftasında Karagümrük evinde Antalyaspor'u konuk edecek, Yeni Malatyaspor ise evinde Sivasspor ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Yeni Malatyaspor
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