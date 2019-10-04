Yeni Malatyaspor 5 - 1 Denizlispor

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile Denizlispor karşılaştı. Maça iyi başlayan taraf ev sahibi Malatyaspor oldu. Sarı-Siyahlılar, 28'de Jahovic'in penaltısı ve 34. dakikada Donald'ın golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı.

61'de bir kez daha sahneye çıkan Jahovic yine penaltıdan topu ağlara göndererek durumu 3-0'a getirdi.

Denizlispor, 65'te Rodallega ile umutlansa da gecenin yıldızı Jahovic 69 ve 90. dakikalarda iki gol daha atarak Yeni Malatyaspor'un 5-1'lik galibiyetini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 10'a yükseltirken, Denizlispor ise 8 puanda kaldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor 5 - 1 Yukatel Denizlispor

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Bülent Birincioğlu, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkara

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Hadebe, Sakıb Aytaç (Dk. 84 Erkan Kaş), Acquah, Murat Yıldırım, Guilherme, Donald (Dk. 72 Chaaleli), Fofana (Dk. 73 Rahman Buğra Çağıran), Jahovic

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Zeki Yavru, Sackey (Dk. 46 Aissati), Olcay Şahan (Dk. 65 Estupinan), Barrow (Dk. 76 Sacko), Murawski, Rodallega