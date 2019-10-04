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Yeni Malatyaspor 5 - 1 Denizlispor

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 04.10.2019 22:33 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Denizlispor'u 5-1 yendi. Malatya'ya galibiyeti getiren golleri Jahovic (4) ve Donald atarken, Denizlispor'un tek sayısını ise Rodallega kaydetti.

Yeni Malatyaspor 5 - 1 Denizlispor

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile Denizlispor karşılaştı. Maça iyi başlayan taraf ev sahibi Malatyaspor oldu. Sarı-Siyahlılar, 28'de Jahovic'in penaltısı ve 34. dakikada Donald'ın golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı.

61'de bir kez daha sahneye çıkan Jahovic yine penaltıdan topu ağlara göndererek durumu 3-0'a getirdi.

Denizlispor, 65'te Rodallega ile umutlansa da gecenin yıldızı Jahovic 69 ve 90. dakikalarda iki gol daha atarak Yeni Malatyaspor'un 5-1'lik galibiyetini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 10'a yükseltirken, Denizlispor ise 8 puanda kaldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor 5 - 1 Yukatel Denizlispor

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Bülent Birincioğlu, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkara

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Hadebe, Sakıb Aytaç (Dk. 84 Erkan Kaş), Acquah, Murat Yıldırım, Guilherme, Donald (Dk. 72 Chaaleli), Fofana (Dk. 73 Rahman Buğra Çağıran), Jahovic
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Zeki Yavru, Sackey (Dk. 46 Aissati), Olcay Şahan (Dk. 65 Estupinan), Barrow (Dk. 76 Sacko), Murawski, Rodallega

Goller: Dk. 28, 61 (Penaltıdan), 69 ve 90+1 Jahovic, Dk. 34 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 65. Rodallega (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 25. Oğuz Yılmaz, Dk. 27 Tiago Lopes, Dk. 27 Sapunaru, Dk. 62 Murawski, Dk. 64 Olcay Şahan, Dk. 75 Stackhowiak (Yukatel Denizlispor), Dk. 38 Sakıb Aytaç, Dk. 79 Chaaleli (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
12. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Stackhowiak tokatlarken, pozisyonun devamında Yukatel Denizlispor savunması meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.
19. dakikada Rodallega'nın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'den döndü.
24. dakikada Acquah'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde bulunan Chebake savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyuncuların itirazı üzerine hakem Bülent Birincioğlu, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.
28. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
34. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Yukatel Denizlispor ceza sahası önürde oluşan karambolde topla buluşan Donald, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.
44. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Sakıb Aytaç'ın kafa vuruşunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
57. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.
59. dakikada Donald'ın orta sahadan pasında topla buluşan Fofona, ceza sahasına girdi. Fofona, kaleci Stackhowiak'ın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Bülent Birincioğlu penaltı kararı verdi.
61. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.
65. dakikada rakip takım farkı 2'ye indirdi. Murawski'nin sağdan ortasında ceza yayı üzerinde iyi yükselen Rodallega, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
69. dakikada ev sahibi takım farkı tekrar 3'e çıkardı. Sağ kanatan Guilherme'nin yaptığı ortada Jahovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 4-1.
90+1. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan Guilherme'nin pasıyla ceza sahası içinde buluşan Jahovic, kaleci Stackhowiak'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-1.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Denizlispor

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sergen loading!!!
Adis 30M €.
Denizli spor düsme hattindaki ilk 5 takim arasina girecek.. bunu 2.haftada da söylemistim.
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