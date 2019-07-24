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Yeni Malatyaspor’a Avrupa’da başarı ziyareti

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 24.07.2019 10:32 | Son Güncelleme

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön elemesi öncesinde Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve teknik direktörü Sergen Yalçın’a başarı ziyaretinde bulundu.

Yeni Malatyaspor’a Avrupa’da başarı ziyareti

Turkcell, geçen sezon Süper Lig’i 5’inci sırada bitirerek tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkını kazanan Yeni Malatyaspor’a başarılar diledi. UEFA Avrupa Ligi’nde ilk kez yer alacak olan sarı-siyahlılar, ikinci ön eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ı ziyaret ederek başarı dileyen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, “Tarihinde ilk kez bu heyecanı yaşayacak ve bizlere de yaşatacak olan temsilcimiz Yeni Malatyaspor’un Avrupa’da yoluna devam edeceğine eminiz. Yeni Malatyaspor, kulübün değerli yönetimi ve Sergen Yalçın hocanın başarılı teknik direktörlüğüyle bu tarihi maçta gerekli skoru alarak ülkemizi başarıyla temsil edecektir. Dijital işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Yeni Malatyaspor’a, UEFA Avrupa Ligi yolculuğunda başarılar diliyoruz” dedi.

YENİ MALATYASPOR'UN İLK MAÇINA ÖZEL 1 GB

Ayrıca yapılan açıklamaya göre, Yeni Malatyaspor’un ilk Avrupa maçına özel tüm 4-4’lük destek paketine sahip olanlara, maç gününde geçerli 1 GB hediye edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Gevrek sergen yalçın Spor Toto Süper Lig Ömer Barbaros

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