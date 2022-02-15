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Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

15.02.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 26. haftasında evinde oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlanan futbol sorumlusu Adem Büyük'ün tedavisi sürüyor.

Takım, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenmana teknik ekip gözetiminde çıktı.

Futbolcular, antrenmanda düz koşu, ısınma ve çeşitli çalışmalar yaptı.

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