SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Yeni Malatyaspor başkan adayı Şevket Salik koronavirüse yenik düştü

Yeni Malatyaspor başkan adayı Şevket Salik koronavirüse yenik düştü

09.04.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın tanınan işadamlarından olan ve Yeni Malatyaspor’da başkan adalığını açıklayan Şevket Salik yakalandığı koronavirüse (Covid-19) yenik düşerek hayatını kaybetti.

Yeni Malatyaspor başkan adayı Şevket Salik koronavirüse yenik düştü

Yeni Malatyaspor’da başkan adaylığını açıklayarak kulüp başkanlığına talip olan 52 yaşındaki işadamı Şevket Salik, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Durumu ağırlaşınca Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Salik burada yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavisi devam eden Salik’in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

4535

3 çocuk babası Salik’in cenazesi ise Malatya Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazın ardından defnedildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni doğdu ama kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdiYeni doğdu ama kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdi
Mücadele eden bir takım hedefliyorMücadele eden bir takım hedefliyor
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Yeni Malatyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

G.Saray'a bir başkan adayı daha

G.Saray'a bir başkan adayı daha

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

İtalya - Türkiye karşılaşması seyircili oynanacak!

İtalya - Türkiye karşılaşması seyircili oynanacak!

Süper Lig devine Talisca ve Vısca!

Süper Lig devine Talisca ve Vısca!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.