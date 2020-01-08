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  4. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Oğuzhan Özyakup, Alper Potuk ve Mehmet Ekici açıklaması

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Oğuzhan Özyakup, Alper Potuk ve Mehmet Ekici açıklaması

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 08.01.2020 22:07 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Oğuzhan Özyakup, Alper Potuk ve Mehmet Ekici ile ilgilendiklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Oğuzhan Özyakup, Alper Potuk ve Mehmet Ekici açıklaması

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, beIN Sports ekranlarında transferle ilgili konuştu. Gevrek, Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Fenerbahçe'den Alper Potuk ve Mehmet Ekici ile ilgilendiklerini açıkladı.

Guilherme için henüz resmi bir teklif almadıklarını kaydeden başkan, "Guilherme bizim için çok önemli bir oyuncu, çok katkı sağladı. İyi oyuncu, karakterli. Teklif gelirse ki 1,5 yıl daha kiralık anlaşması devam ediyor, Türkiye'ye gelirken, büyük takımların dışındaki takımları tercih etmedi, bizi tercih etti. Çok talipleri vardı. Büyük takımlardan teklif gelirse kolaylık yapacağız. Şu anda resmi bir teklif yok, resmi teklif olursa, kulübün ve oyuncunun menfaatini düşünerek önünü kesmeyiz. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılıyor ama resmi bir teklif olmadı sürece bir şey söylememiz etik olmaz" dedi.

OĞUZHAN, MEHMET EKİCİ, ALPER...

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ile birlikte Fenerbahçe'den Mehmet Ekici ve Alper Potuk'un gündemde olduğunu kaydeden Adil Gevrek, "Oğuzhan önemli bir oyuncu. Biz 1-2 transfer yapacağız. Mehmet Ekici ve Alper Potuk da önemli oyuncu. Kariyerleri iyi oyuncular onlar, şartlar oluşursa neden olmasın? Her takımın isteyeceği oyuncular. Gündemimizde var mı? Var. Bahsettiğim şartlar oluşursa olabilir. Herhangi bir girişimimiz henüz şartlar oluşmadığı için olmadı."

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