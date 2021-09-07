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Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

07.09.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni transfer Mounir Chouiar, takımla ilk antrenmanına çıktı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Yeni transfer Mounir Chouiar, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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