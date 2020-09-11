Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu

VOLKAN KAŞİK - Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, geçen sezonun ikinci yarısında yaşadıkları sıkıntılarla tekrar karşılaşmamak için çalıştıklarını söyledi.

Adil Gevrek, sarı-siyahlı takımın yeni sezon hazırlıkları, transfer çalışmaları ve son durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gevrek, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Kampımız son derece verimli geçti. Sadece bazı yeni oyuncularımız kampa geç katıldı çünkü zor transferlerdi. Aldığımız futbolcular takıma katıldı ve Malatya'da hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz." dedi.

Geçen sezonun özellikle ikinci yarısında talihsiz sonuçlar aldıklarını hatırlatan Gevrek, kendilerine ve Malatya'ya yakışmayan bu tabloyu bir daha yaşamak istemediklerini dile getirdi.

Bu sezonun iyi olacağını aktaran Gevrek, "Geçen sezonun ikinci yarısında ciddi sıkıntılar yaşadık. Bunun bir daha yaşanmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Transfer ettiğimiz futbolcuların hepsi çok iyi. İnşallah takıma uyum sağlarlar. Bazı transferler çok iyi olabiliyor ancak takıma uyum sağlamazsa durum değişiyor. Bunun olmamasını temenni ediyoruz. İnşallah uyum sorunu yaşanmaz ve bir an önce iyi duruma geliriz." değerlendirmesinde bulundu.