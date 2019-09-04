Yeni Malatyaspor'da 10 isim ayrıldı

Geçen sezon sarı-siyahlı takımda forma giyen ve takıma önemli katkıları bulunan Daniel Aleksic ile yollar ayrıldı. İsviçre Süper Lig takımlarından Saint Gallen'den transfer edilen ve gösterdiği performansla dikkati çeken 28 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, Yeni Malatyaspor'un 2018-2019 sezonunda attığı 47 golün 10'una imza atmıştı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, yaz transfer döneminde kaleye Alanyaspor'dan Ufuk Ceylan ve Pendikspor'dan Murat Akşit, savunmaya Günay Afrika temsilcisi Kaizer Chiefs'ten Teenage Hadebe, İstiklal Mobilya Kayserispor'dan Sakıb Aytaç ve Le Havre'dan Özer Özdemir'i transfer etti.

Takıma önemli katkıları bulunan ve sözleşmesi sona eren bir diğer isim Adem Büyük ise Galatasaray ile anlaştı. Ertaç Özbir, Michael Pereira, Murat Akça, Ömer Şişmanoğlu, Bülent Cevahir, Sincere Seth ile de yollar ayrıldı. Kiralık futbolcular Aboubakar Kamara ve Barış Alıcı da takımlarına döndü.

İKİ OYUNCUYA YENİ SÖZLEŞME

BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon istikrarlı bir performans ortaya koyan 2 oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Sarı-siyahlı ekip, orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ile 2, Beninli kaleci Fabien Farnolle ile de 1+1 yıllık yeni kontrat imzaladı.

EROL BULUT GİTTİ, SERGEN YALÇIN GELDİ

BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonu için teknik direktör değişikliğine de gitti. Sarı-siyahlı takım, 2017-2018 sezonunun 7. haftası öncesinde teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getirmişti. Geçen sezona da aynı teknik adamla başlayan ve başarılı bir performans sergileyen sarı-siyahlı takım, 29. haftanın ardından Erol Bulut ile yollarını ayırmıştı. Malatya temsilcisi, 2019-2020 sezonu için teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi.