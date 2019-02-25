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Yeni Malatyaspor'da Arturo Mina en az 1 ay yok

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 25.02.2019 13:39 | Son Güncelleme

E.Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan defans oyuncusu Arturo Mina'nın en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Yeni Malatyaspor'da Arturo Mina en az 1 ay yok

Son haftalarda sakatlıklardan başı kurtulmayan E.Yeni Malatyaspor, savunmasındaki önemli isim Arturo Mina’dan gelen şok haberle sarsıldı.

Rizespor maçının son dakikalarına doğru sakatlanarak oyundan çıkan Mina’nın yapılan ilk kontrolünde ayak tarak kemiğinde kırık, üst adalesinde ise yırtık tespit edildi. Genç savunmacının en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

KAMARA, BAŞAKŞEHİR MAÇINA YETİŞECEK
Sarı-kırmızılı takımdaki diğer sakat oyuncuların son durumu ise teknik heyeti memnun etmedi. Malatya ekibinde Bifouma, Kamara, Robin ve Erkan Kaş’ın Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Göztepe karşısında forma giyemeyecekleri açıklandı.

Bu oyunculardan Robin ve Erkan’ın durumunun çekilecek MR sonrası netleşeceği ifade edildi. Kamara’nın ise Başakşehir maçına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Bu arada sakatlıklarından dolayı geçen haftaki lig maçında forma giyemeyen Ömer Şişmanoğlu, Issam Chabake ve Rahman Buğra Çağıran’ın Göztepe maçında forma giyebilecekleri belirtildi.

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