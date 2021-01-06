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Yeni Malatyaspor’da Cueva’nın affedilmesi gündemde

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 06.01.2021 13:59 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor’da Perulu oyuncu Christian Cueva’nın affedilmesi gündemde.

Yeni Malatyaspor’da Cueva’nın affedilmesi gündemde

Süper Lig'de geride kalan 17 haftada 21 puan toplayarak orta sıralarda kendine yer bulan Yeni Malatyaspor devre arası transferinde ilk hedef olarak, sezon başı transfer ettiği, ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Perulu Cueva’yı tekrar kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.

Konuyla ilgili Sivasspor maçı sonrası açıklama yapan kulüp başkanı Adil Gevrek, Cueva’nin futbolcuları olduğunu ve durumunu oturup konuşacaklarını ifade etti. Perulu oyuncunun affedilmesine teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun da sıcak baktığı, yıldız oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.

Cueva’nın menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Perulu futbolcunun sarı-siyahlı kulüpteki durumuyla ilgili olumlu açıklamalarda bulunmuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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