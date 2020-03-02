Yeni Malatyaspor’da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı

Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın’dan görevi devralan Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik heyet için gözler sarı-kırmızılı yönetime çevrildi. Malatyaspor’da takımın başında çıktığı 5 maçta da puan alamayan Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran yönetimin yeni teknik heyet arayışlarına başladığı belirtildi.
Öte yandan Özdeş ile yolların ayrılmasından sonra sarı-kırmızılı yönetimin aldığı ortak kararla Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı. Yönetimden bu kararla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, iki futbolcunun da disiplinsiz davranışlarından dolayı bu cezayı aldıkları öğrenildi.
(İHA)
Fenerbahçe ayrılığı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe taraftarı şampiyon hocayı istiyor
Leipzig - Bayer Leverkusen maç özeti
''Safları sıklaştırma zamanı''
''F.Bahçe maçından sonra...''
Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı
Engin Fırat yılın teknik direktörü seçildi
Trabzonspor- F.Bahçe maçının biletleri satışta
Trabzonspor hız kesmiyor
Köklü kulüp profesyonel liglere veda etti
Schalke'ye Ozan Kabak'tan kötü haber!
Serie A'da 5 maç iptal oldu
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile durumunu düzeltiyor
Alex'ten şehitler için başsağlığı mesajı
'Gol atamıyoruz ama pozisyona giriyoruz'
Okuyucu Yorumları 0 yorum