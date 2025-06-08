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Yeni Malatyaspor'da Haşim Karadağ dönemi başladı

Yeni Malatyaspor'da bugün gerçekleştirilen kongrede Malatyaspor eski başkanlarından Haşim Karadağ başkan seçildi.

Yeni Malatyaspor'da Haşim Karadağ dönemi başladı
Berker İşleyen

Bu sezon 1'inci Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'da yapılan kongreye tek aday olarak giren Malatyaspor’un eski başkanlarından Haşim Karadağ, delegelerin tümünün oyunu alarak kulüp başkanı seçildi. Kongrede konuşan Başkan Adayı Haşim Karadağ, 200 milyon TL'lik bir bütçe ile başkan adayı olduğunu belirterek, "Ben kimsenin pisliğini örtmek için gelmedim. Biz Yeni Malatyaspor'u ayağa kaldırmaya geldik. Bana söylenilen 200 milyon borç bir saatlik iş. Sosyal medyada kahramanlık yapanlar var. Ben buradan sesleniyorum Yeni Malatyaspor, Malatya'nındır, Malatyalılarındır. Yeni Malatyaspor halka açıktır, herkes üye olabilir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen kongrede Haşim Karadağ, kulüp başkanlığına seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
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