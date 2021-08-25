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Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez 4-6 hafta yok

25.08.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Karim Hafez'in sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez 4-6 hafta yok

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da sakatlığı nedeniyle Karim Hafez'in sahalardan 4-6 hafta uzak kalacağı, Ertaç Özbir'in ise Gaziantep maçı öncesinde forma giyip giymeyeceğinin netleşeceği bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüp, Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Karim Hafez ile Ertaç Özbir'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada Hafez'in durumuyla ilgili, "Göztepe karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Karim Hafez'in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sol uyluk arka adalesinde yırtık ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Özbir'in sağlık durumuyla ilgili ise "Göztepe karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Ertaç Özbir'in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sırt adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, durumu maç günü netleşecektir." denildi.

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