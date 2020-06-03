Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla devam etti. BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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