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Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 03.06.2020 21:49 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla devam etti. BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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