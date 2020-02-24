Yeni Malatyaspor’da Kemal Özdeş ile yola devam kararı

Akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren toplantıdan Özdeş’e güvenoyu çıkarken, takım üzerinde bazı radikal kararların alınması yönünde de ortak kanaate varıldığı öğrenildi.
Yönetimin devam kararı almasının ardından tecrübeli hocanın İstanbul’a gittiği, salı günü yeniden Malatya’ya dönerek takımının başında çalışmaya çıkacağı belirtildi. Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş yönetiminde çıktığı 4 maçta puan kazanamayarak küme düşme hattındaki takımlarla arasındaki puan farkını koruyamadı.
Sarı-kırmızılılar, ligin 24. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.
(İHA)
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