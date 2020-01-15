Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı

Son dakika gelişmesine göre; Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yapmış olduğu açıklamada "Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz." ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: KARARA ŞAŞIRDIK

Ayrılık sonrasında ilk açıklamasını TRT Spor'a yapan Sergen Yalçın, "Başkan, takımın gidişatından memnun olmadığını söyledi. Benim ve ekibimin görevine son verildi. Karara şaşırdık ama saygı duyuyoruz. Bundan sonra herkes için hayırlısı olsun."

Bu gelişmenin ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sportif direktör Ali Ravcı, hafta sonu Medipol Başakşehir maçında takımın başında olacak.

Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında 24 maça çıktı. 47 yaşındaki teknik adam, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Teknik adamlık kariyerine 2013-2014 sezonun Kasım ayında Gaziantepspor ile başlayan Sergen Yalçın, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.



