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BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Süper Lig tarihinin en kötü sezonu

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 12.04.2020 11:05 | Son Güncelleme

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren BtcTurk Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinin en başarısız sezonunu yaşıyor. Sarı-kırmızılılar kulüp tarihinde ilk kez arka arkaya 11 maçta galip gelemeyerek büyük bir başarısızlığa imza attı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Süper Lig tarihinin en kötü sezonu

BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Oynadığı son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak tarihinin en kötü istatistiğine imza atan Malatya temsilcisinde, Hikmet Karaman döneminde ligin ilk yarısında görev yapan Sergen Yalçın ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan eklenebildi.

Puan tablosunda 25 puanla 15. sırada bulunan sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Yeni Malatyaspor, 11 haftada rakip ağlara 6 gol bırakırken, kalesinde ise 17 gol gördü.

(İHA)

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