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Yeni Malatyaspor'dan Ali Karadeniz açıklaması

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 02.01.2019 11:09 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, Kulüp Basın Yayın ve İletişim Direktörü Ali Karadeniz’in kulüp televizyonunda gerçekleştirdiği program sonrası yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

Yeni Malatyaspor'dan Ali Karadeniz açıklaması

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, “Son günlerde tartışma konusu olan Basın Yayın ve İletişim Direktörümüz Ali Karadeniz’in resmi yayın organımız Yeni Malatyaspor TV de canlı yayınlanan “Taraftar Soruyor” isimli program esnasında sohbet konusu olan, Malatya yerel basınını hedefmiş gibi gösteren söylemi yanlış anlaşılmış olup, program esnasında bir bölüm kesilerek çarpıtılmak istenmiştir. Sayın direktörümüz aynı program içerisinde zaten Malatya yerel basınının değerli gazeteci ve televizyoncularını tenzih ederek “Ben de basın camiasının dünden bugüne bir parçasıyım, genel anlaşıldıysa özür diliyorum” diyerek, birkaç kişiden bahsettiği yönde beyanda bulunmuştur. Lakin sayın Ali Karadeniz’in itham ettiği kişiler tüm Malatya camiası olarak bilinmektedir. Malatyaspor yönetimi olarak bahsi geçen kişilere karşı olan tutumumuz ve mesafeli duruşumuzu koruyarak, öncelikle başkanımız Adil Gevrek ve yönetimimiz ile birlikte bildiğimiz yolda devam edeceğimizi, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır düsturu ile hareket edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz” denildi.

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Yeni Malatyaspor Ali Karadeniz

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