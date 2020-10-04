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Yeni Malatyaspor, Ertaç Özbir'i transfer etti

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 04.10.2020 13:31 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği forması giyen başarılı kaleci Ertaç Özbir’i yeniden renklerine bağladı. Kulübün sosyal medya hesabından Ertaç Özbir'in sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşıldı. Yapılan açıklamada, 31 yaşındaki deneyimli file bekçisiyle 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Eski takımına tekrar geri dönen Ertaç için, "Yuvana tekrar hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullandı.

Yeni Malatyaspor, Ertaç Özbir'i transfer etti

Yeni Malatyaspor, 31 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir'i renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, Ertaç Özbir ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Ertaç Özbir'in sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ertaç Özbir'in bonservisi ile transferi konusunda Gençlerbirliği Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ertaç Özbir'e yuvana tekrar hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: AA / İHA
FOTOĞRAF: AA

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