Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu

Emre Belözoğlu dönemine 3 puanla başlayan Fenerbahçe zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler bugün Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.
Yeni Malatyaspor (Muhtemel): Ertaç, Chabake, Wallace, Semih, Hafez, Acquah, Zuqui, Lukoki, Fofana, Adem, Tetteh
FENERBAHÇE:: Altay - Gökhan, Serdar, Szalai, Caner - Gustavo, Ozan - Osayi, İrfan Can, Valencia - Samatta
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