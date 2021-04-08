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Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu

08.04.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu

Emre Belözoğlu dönemine 3 puanla başlayan Fenerbahçe zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler bugün Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor (Muhtemel): Ertaç, Chabake, Wallace, Semih, Hafez, Acquah, Zuqui, Lukoki, Fofana, Adem, Tetteh

FENERBAHÇE:: Altay - Gökhan, Serdar, Szalai, Caner - Gustavo, Ozan - Osayi, İrfan Can, Valencia - Samatta


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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